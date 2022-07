Winkeldief in spe weet plots van niets: ‘Die tas is niet van mij!’

Nationaal Ruimte­vaart Museum in Lelystad verzorgt online lezing over zwarte gaten en andere raadsels

Wie meer wil weten over de extremen van de zwaartekracht kan woensdag 6 juli via het Ruimtevaart Museum in Lelystad de online lezing van Gijs Nelemans volgen. De professor aan de Radboud Universiteit vertelt over zwarte gaten en de fascinatie voor het heelal.

