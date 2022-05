Winston (41) uit Lelystad zou 12-jarig meisje hebben verkracht: ‘Ik heb het zwaar’

Grote grazers komen gras tekort door droogte en ganzen: deel Oostvaar­ders­plas­sen weer dicht

Staatbosbeheer sluit komende maandag de Driehoek in Oostvaardersplassen voor mensen. Het wandelgedeelte in het natuurgebied werd in de meivakantie geopend voor het publiek, maar gaat alweer dicht door een tekort aan bruikbaar gras voor grazende heckrunderen.

6 mei