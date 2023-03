Winston (42) vraagt meisje (12) om op te passen en verkracht haar bruut in Lelystad

Brand verwoest gebouw outdoorcen­trum in bossen tussen Zeewolde en Lelystad: donkere rookwolken van verre te zien

In een gebouw van een outdoorcentrum in het buitengebied van Lelystad is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer was met drie bluswagens aanwezig, maar kon het pand niet meer redden.