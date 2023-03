Wisselend beeld in regionaal openbaar vervoer door staking

De bussen in Almere van Keolis, die allGo heten, rijden in de helft van de gevallen, net als de Syntus-bussen in Utrecht. In Twente rijdt ongeveer 30 procent van de bussen. Arriva meldt dat de buurtbussen in het oosten, noorden en zuiden wel rijden en dat de bussen op de Waddeneilanden ook gaan. Voor andere busverbindingen is het nog te vroeg om aan te kunnen geven waar wel en niet wordt gereden.