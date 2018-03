WNF en Faunabescherming: Verbind Oostvaardersplassen met de Veluwe

Maar het WNF en de Faunabescherming zien nu nieuwe kansen voor het project. Volgens Kirsten Schuijt, directeur van het WNF, moeten we ‘uitzoomen’. ,,We staren ons blind op het gebied Oostvaardersplassen. Wilde natuur is echter niet iets om binnen onze dijken onder controle te houden’’, stelt ze vandaag in een ingezonden brief aan de Stentor. In die brief pleit ze voor de verbinding met het Horsterwold via het Oostvaarderswold. ,,De grazers krijgen dankzij een dergelijke verbinding de kans elders voedsel te vinden en mee te bewegen op veranderingen in hun leefgebied.’’



De Faunabescherming heeft een petitie in het leven geroepen om steun te vinden voor het plan. Inmiddels hebben zo’n 5.200 mensen deze getekend. Anders dan de directeur van het WNF – die zich richt op het Rijk – is de petitie bedoeld voor de provincie Flevoland.