Wonen in de Jordaan: het goedkoopste versus het duurste huis dat nu te koop staat

Het duurt wat langer, maar luxe resort bij Biddinghui­zen komt eraan: ‘Tijden zijn veranderd voor vastgoed’

Komt er nog een luxe resort met ruim 300 recreatiewoningen aan het Veluwemeer bij Biddinghuizen? Ontwikkelaar Dormio presenteerde in 2020 met veel enthousiasme een plan, maar sindsdien is er weinig van vernomen. De rust is bedrieglijk, volgens directeur Don van Schaik begint de bouw volgend jaar. ,,Dit park heeft alles in zich om heel succesvol te worden.’’