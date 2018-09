Woningen minder waard door Lelystad Airport? 'Schadeclaim kansrijk'

Hij is een door de wol geverfde jurist én hij woont, in Zwolle-Noord, straks pal onder een laagvliegroute van Lelystad Airport. Voor Wiebe Lenstra (70) was het volkomen logisch om met die twee feiten iets te doen. Dus komt hij nu met een checklist waarmee inwoners kunnen bepalen of ze in aanmerking komen voor een schadevergoeding.