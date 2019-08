Zaak opnieuw uitgesteld: verdachte steekpartij in jeugdgevangenis moet worden onderzocht

De rechtszaak over een steekpartij vorig jaar december in jeugdgevangenis Intermezzo in Lelystad, is opnieuw uitgesteld. De verdachte weigerde mee te werken aan een onderzoek door een psycholoog en een psychiater. Hij moet nu verplicht naar het Pieter Baan Centrum (PBC).

Daar zal hij alleen maar op zijn bed blijven liggen, voorspelt de 23-jarige Davey B., want hij heeft zijn buik vol van alle onderzoeken die hij de afgelopen jaren al heeft ondergaan en waar hij altijd aan heeft meegewerkt. Het laatste rapport is een jaar oud, en daar moeten de rechters het wat hem betreft mee doen. ,,Ik heb er geen kracht meer voor om weer alles te ondergaan.’’ Wat hem betreft is het: nu afstraffen met een gevangenisstraf. Dan heeft hij tenminste het vooruitzicht van een einddatum.

Vertraging

De verplichte opname in het PBC betekent een forse vertraging: inclusief wachttijd, opname van zeven weken en tijd om het rapport te schrijven, toch zeker een maand of acht. Die tijd zal de man in voorarrest blijven waar hij nu al zeven maanden in zit.

B. zat vijf jaar in de PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd, in verband met een gewapende overval in 2013 in de Randstad. Het licht gloorde aan het eind van de tunnel, toen het op 22 december vorig jaar misging in de instelling in Lelystad. Hij werd naar eigen zeggen door een mede-patiënt met de dood bedreigd en afgeperst om zijn shag af te staan. ,,Ik ben twee keer uit de situatie gestapt.’’

Fruitmes

Bij de leiding van de justitiële jeugdinrichting kreeg hij naar zijn gevoel geen gehoor, de politie kon hij niet bellen. Toen zijn minderjarige belager weer op hem afkwam stak B. toe, zo heeft hij bekend, met een fruitmesje. De verwondingen lieten zich zo ernstig aanzien dat er een traumahelikopter is opgeroepen. Hoe het nu met het slachtoffer gaat werd niet duidelijk tijdens de zitting.

Dertien keer

In de periode van de PIJ-maatregel is de man dertien keer overgeplaatst. ,,En elke keer moest ik weer wennen en me bewijzen. De medebewoners dachten dat ze me wel onder druk konden zetten omdat ik mager ben.’’ In de gevangenis in Vught gaat het beter, tussen volwassenen: ,,Die vertonen niet dat haantjesgedrag als de jeugd.’’