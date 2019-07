Zaak steekpartij Maerlant bijna klaar voor behandeling

K. wordt ervan verdacht een 26-jarige Lelystedeling te hebben neergestoken op 3 januari in de Atolwijk. De politie trof de gewonde man aan op straat aan de Maerlant. Hij liep onder meer een geperforeerde long op, maar overleefde de steekpartij wel. Dankzij getuigen kon K. al snel in de kraag worden gevat.

Dinsdag was er een zogeheten pro forma-zitting in de Lelystadse rechtbank. Hier werd besloten dat de zaak in september wordt afgedaan. Tot die tijd moeten er nog wat getuigen worden gehoord en er komt nog een rapport over het mes dat bij de steekpartij is gebruikt. K. verscheen door ziekte zelf niet in de rechtszaal, maar zijn advocaat wel. Die vroeg nog om camerabeelden van het incident. De officier van justitie zegde toe die snel beschikbaar te stellen.