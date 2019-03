Zandoevers langs Houtribdijk zo goed als klaar

Breuksteen

Wereldwijd werd het gebruik van zandige oevers tegen een dijk niet eerder toegepast in een binnenmeer zonder eb en vloed. Dankzij het relatief ondiepe water richting Enkhuizen kon de Houtribdijk in dat deel zo worden beschermd. Meer richting Lelystad wordt de dijk juist met breuksteen en gietasfalt versterkt.

Bouwen met de natuur

Zandige versterking wordt omschreven als ‘Building with Nature’: bouwen met de natuur als uitgangspunt. De oevers zorgen voor meer biodiversiteit in het IJsselmeergebied. De komende jaren onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de TU Delft hoe de onvoorspelbare golfslag in het IJsselmeergebied de zandige oevers beïnvloedt.

Het zand voor de oevers is in de directe omgeving gewonnen. Opgezogen bodemmateriaal dat niet geschikt was voor de dijkversterking is ingezet voor de aanleg van Trintelzand, het nieuwe natuurgebied in het Markermeer.