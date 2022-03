Zeearenden bouwen nieuw meganest van 900 kilo in Oostvaardersplassen: ‘Goede hoop op kleintjes’

Wietplanta­ge opgerold in Lelystad: ‘We hebben de bloemetjes buiten gezet’

Politie Midden Nederland heeft vandaag in Lelystad een grote wietplantage opgerold. In een woning aan de Voorstraat in de Waterwijk is een in volle bloei staande wietplantage met 350 planten aangetroffen. Op een ander adres, aan het Karveel, is 3,5 kilo softdrugs gevonden.

