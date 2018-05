Zeearendjongen in Oostvaardersplassen uit het nest gevallen

Was het onervarenheid van de zeearenden die het nest dit jaar op een nieuwe en hogere locatie bouwden? Kuypers zegt van niet. ,,De ouders zijn het oorspronkelijke paar dat in 2006 in de Oostvaardersplassen nestelde." Daarmee tekenden deze twee zeearenden voor de succesvolle terugkeer van 'de vliegende deur' in Nederland. Sinds deze uit de kluiten gewassen roofvogel in 2006 voor het eerst in het moerasgebied tussen Lelystad en Almere opdook, maakt ze gestaag een opmars. De afgelopen jaren werden behalve op diverse locaties in Flevoland ook in de Biesbosch en Lauwersmeer zeearenden geboren.