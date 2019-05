Zeekadetten uit Lelystad halen varend clubhuis op in België

Duizenden nieuwe banen flinke stap dichterbij: Regio Zwolle blij met miljoenen voor bredere sluizen Afsluit­dijk

7:00 De verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk is een flinke stap dichterbij en daarmee ook de 3.000 extra banen die in de IJsselmeerregio wordt verwacht. Overheden en bedrijven uit de regio lobbyen er al jaren voor en nu trekt het kabinet nog eens 40 miljoen euro uit voor het project. Er is wel nog steeds een gat in de begroting van ongeveer net zo'n bedrag. De verbreding kost al met al meer dan 200 miljoen euro.