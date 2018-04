Zeemijn uit het IJ gehaald, op weg naar ontplofplek Markermeer

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) behandelde de mijn eerst ter plekke onder water, zodat het explosief zo veilig mogelijk per schip kon worden verplaatst naar het Markermeer. Daar brengt de EOD hem later tot ontploffing.



De hele operatie zou naar verwachting zo'n tien tot twaalf uur duren, maar het gaat sneller dan gedacht. Defensie verwacht de mijn tussen 11.00 en 12.00 uur tot ontploffing te brengen.



Omwonenden hoeven tijdens de operatie niet hun huis uit, maar het scheepvaartverkeer om het schip met de mijn is wel stilgelegd. Ook lag de pont tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat twee uur stil.



Tijdens het vervoer naar het IJsselmeer gelden verkeersmaatregelen bij de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug. Dat de Zeeburgertunnel juist in de spits enige tijd dicht moest vanwege het vervoer van de mijn, riep veel vragen op. Volgens Rijkswaterstaat was het echter nodig om vroeg te beginnen om eventuele vertraging later op te kunnen vangen.



De zeemijn lag sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ. Nadat de vondst van het 600 kilo wegende explosief, werd het volgens de procedures teruggelegd op de bodem. De mijn werd 24 uur per dag bewaakt met een boot.



