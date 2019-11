Zeker één dode door ernstig ongeluk met zes voertuigen in Lelystad

Bestuur­ders Brummen en Flevoland werken parttime maar krijgen fulltime betaald met wachtgeld

26 november Parttime werken en toch vijf dagen betaald krijgen. De gemeenten Brummen, Lelystad en de provincie Flevoland zijn de komende jaren tonnen kwijt aan wachtgeld voor bestuurders die in deeltijd zijn gaan werken. ,,Dit is een ongewenst gevolg van versplintering in de politiek”, signaleert integriteit-expert John Bijl.