Zeldzame wasbeerhond gespot in Lelystad

Landschapsbeheer Flevoland bracht vrijdagavond een foto van de exotische verschijning naar buiten. De wasbeerhond, die vanuit Oost-Europa zijn weg naar het westen heeft ingeslagen, komt oorspronkelijk uit Oost-Azië. In Nederland wordt de wasbeerhond amper gezien. De laatste keer dat een wasbeerhond werd gezien in Nederland was in februari vorig jaar. Toen werd het dier in het Drentse Natuurgebied Hijkerveld gespot.