Zenderen van volwassen zeearenden nog niet gelukt: onderzoek naar vlieggedrag met een jaar verlengd

video Jonge zeearend uit de polder vliegt ‘even’ een rondje door half Europa: dit is haar route

11 april Ze legde in twee weken tijd honderden kilometers af, ‘even’ een rondje vanuit Frankrijk, via Luxemburg en Duitsland terug naar ons land. Hier werd de zeearend vorig jaar geboren, in Flevoland. En dankzij zendertjes weten we nu zeker dat de dieren enórme afstanden af kunnen leggen.