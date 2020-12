Zestien mensen willen burgemeester van Lelystad worden: 4 vrouwen, 12 mannen

Eurotower in Lelystad op slot vanwege janboel tijdens verbouwing: werknemers sliepen op bouwplaats

19 november De Eurotower in Lelystad is per direct gesloten op last van de gemeente. Tal van illegale praktijken tijdens de verbouwing zouden een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen in het gebouw én omwonenden. ,,Wat hier gebeurt, kan echt niet.”