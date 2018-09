Zeven vragen over de Marker Wadden: 'Een festival? Vergeet het maar!'

Stichting eist dat grote grazers snel uit Oostvaar­ders­plas­sen weg zijn

7 september Stichting Cynthia en Annemieke eist in een rechtszaak dat de meeste grote grazers voor 15 oktober uit de Oostvaardersplassen worden gehaald. En de dieren mogen er niet terugkeren. ,,Er is ontzettend veel mis in dat gebied'', zegt advocaat Bas Jongmans.