Zieke agent en treinliefhebber uit Lelystad krijgt eerbetoon van collega's

Eerste lijndienst tussen Nederland en New York opnieuw beleven? Aviodrome in Lelystad maakt ‘tijdcapsu­le’ van historisch vliegtuig

26 mei Precies 75 jaar geleden begon de KLM een lijndienst tussen Amsterdam en New York. Een primeur, het was de eerste Europese maatschappij die deze sprong waagde. Dat gebeurde met een Douglas DC-4, waarvan Aviodrome in Lelystad er een in bezit heeft. Dat toestel wordt in oude luister hersteld, alsof het voor het eerst de grote plas overvliegt. ,,Je loopt straks door een soort tijdcapsule.’’