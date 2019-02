Ziekenhuis Lelystad stopt per direct met operaties: ‘Niet verantwoord meer’

,,De huidige situatie is zeker niet onveilig’’, stelt woordvoerder Geoffrey Rook. ,,Uit preventie willen we voorkomen dat het minder verantwoord wordt patiënten te opereren. De kwaliteit van de zorg blijft hier voorop staan. Dat geldt ook voor het welzijn van onze patiënten. We zijn volop bezig met het overdragen van de zorg aan het St Jansdal in Harderwijk en willen voorkomen dat mensen op weg naar de operatiekamer door een gang gaan die op dat moment leeg wordt gehaald.’’

Overleg

Het is niet bekend hoeveel operaties er nog op de rol stonden in Lelystad. Volgens de woordvoerder gaat het niet om grote aantallen. Patiënten zijn door het MC Zuiderzee telefonisch op de hoogte gebracht en in overleg wordt gekeken naar een oplossing. De poliklinische afspraken kunnen in Lelystad gewoon doorgaan, onder verantwoording van de curator.

Urgente operaties worden verricht in een naburig ziekenhuis. Dat kan in Harderwijk zijn, maar ook in bijvoorbeeld Almere of Heerenveen. Patiënten voor wie uitstel van de operatie verantwoord is, kunnen daar in overleg voor kiezen. Zij kunnen in Lelystad geholpen worden na de transitieperiode, zodra het St Jansdal de operatiekamers opnieuw heeft ingericht.

Herinrichting