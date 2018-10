Ziekenhuis Lelystad wijst zwangeren de deur: afdeling verloskunde per direct dicht

Afspraken in MC IJsselmeer­zie­ken­hui­zen gaan gewoon door

23 oktober Failliet of niet: de ziekenhuizen van de MC Groep blijven vooralsnog open. Dat geldt ook voor de vestigingen in Urk, Emmeloord en Dronten. ‘We blijven werken en we blijven zorg verlenen’, zo staat in lijst met vragen en antwoorden die de ziekenhuizen naar buiten brachten. Mensen die een afspraak hebben staan kunnen er op rekenen dat deze gewoon door gaan. ‘Wel zullen op korte termijn veranderingen worden bekendgemaakt in de manier waarop de zorg voor u wordt geregeld.’