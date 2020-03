Ziekenhuispatiënt (61) uit Lelystad blijkt besmet met corona

De patiënt voldeed bij binnenkomst in het ziekenhuis in Almere niet aan coronaverschijnselen. Toen na korte tijd uit nader onderzoek toch een verdenking van het virus naar voren kwam, zijn alsnog alle beschermende isolatiemaatregelen genomen. De man verblijft sindsdien in quarantaine in het ziekenhuis.

Een kleine groep personen met wie de patiënt in het ziekenhuis in aanraking is geweest, is door de GGD in beeld gebracht. Deze personen worden gedurende twee weken nauwkeurig gemonitord. Als zij klachten krijgen die passen bij de ziekte, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het virus. De contacten buiten het ziekenhuis worden door de GGD Flevoland ook in beeld gebracht. Hoe de man besmet kon raken is nog onbekend.