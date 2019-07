Zijn de zorgen over de konikpaarden in de Oostvaardersplassen terecht?

Zijn de omstandigheden voor de konikpaarden in de Oostvaardersplassen ‘onacceptabel’ of verzorgt Staatsbosbeheer de kudde juist goed? De meningen lopen uiteen, de commotie is groot. Vijf vragen over deze kwestie.

Volledig scherm Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. © ANP

Wat is er aan de hand?

Grote commotie over de pakweg 150 konikpaarden die in een zogeheten vangweide staan in de Oostvaardersplassen. Dit is een afgesloten gebied van 55 hectare groot met nauwelijks beschutting. Dat leidt tot toenemende zorgen - en woede - bij politiek, belangenorganisaties en burgers. Immers, het is al dagenlang smoorheet. ,,Onacceptabel’’, vindt Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in Flevoland. ,,De wet zegt dat dieren bescherming verdienen bij extreem weer’’.

Waar leidt die bezorgdheid toe?

De Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie in Flevoland en de organisatie House of Animals hebben aangifte gedaan tegen Staatsbosbeheer. En drie partijen - eerdergenoemde twee en de PVV - hebben een extra Statenvergadering aangevraagd over de kwestie. Die vindt woensdagavond plaats (18.00 uur). Staatsbosbeheer mag dan de beheerder zijn van de Oostvaardersplassen, de provincie bepaalt het beleid. FvD-fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn verwijt verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Rijsberman ‘een gebrek aan leiderschap in het dossier’.

Wat zegt Staatsbosbeheer?

De konikpaarden krijgen hooi en water en worden goed in de gaten gehouden door een dierenarts, liet een een woordvoerder weten. ,,Het enige waar ze behoefte aan hebben, is rust.’’ Dat is ook de reden dat er geen beschutting wordt geplaatst en geen werkbezoeken naar de vangweide worden georganiseerd: het zou de dieren stress bezorgen. Volgens de woordvoerder staan de paarden op warme dagen liever in een verkoelend windje op de open vlakte dan dat ze verkoeling zoeken in het bos.

Hoe weet hij dat?

Dat bleek eerder, aldus de woordvoerder. Vestering neemt hier geen genoegen mee. ,,Dieren moeten zelf kunnen kiezen tussen schaduw of zon’’, vindt ze. Sacha Gaus, dochter van Martin Gaus, plaatst een kanttekening bij de uitleg van Staatsbosbeheer: ,,Om in het bos te komen, moesten de paarden ergens onderdoor en dat vonden ze spannend. Verder was er helemaal geen wind in het bos en waren er heel veel muggen.” Helaas kunnen we het de konikpaarden zelf niet vragen.

Wanneer gaan ze eigenlijk op transport?