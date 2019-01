Zo voorkom je slippen op een gladde weg

,,Het is goed om te weten hoe slippen voelt’’, vertelt Schirrmann. ,,Mensen moeten zich bewust worden van de gevaren.’’ Het belangrijkste volgens Schirrmann is om altijd te blijven kijken naar waar je naartoe wilt. ,,Dus niet waar je heen gaat. Kijk wat je mogelijkheden zijn en blijf daar op focussen.’’

Slipcursus 3.0

Het Rijvaardigheidscentrum biedt de ‘Slipcursus 3.0' aan, een cursus waar bestuurders meerdere situaties kunnen proberen en leren handelen. Het centrum heeft een helling, een slalom en een gladde ijsplaat. Een gladde helling kan zorgen voor ‘onderstuur’: de voorwielen raken in de slip. Schirrmann: ,,Op het moment dat je dat krijgt, stuur dan minder en rustiger en blijven kijken naar waar je naartoe wil. Stuur nooit te grof in. Hoe rustiger je beweegt, hoe makkelijker het gaat. En laat het gas los: zo komt er meer druk op de voorkant van de auto.’’

Het is ook belangrijk dat de bestuurder het stuur goed vasthoudt. ,,We hebben vroeger altijd geleerd: handen op tien voor twee houden, maar het is beter om ze op kwart voor drie te houden’’, zegt Schirrmann. ,,Daardoor kan je veel makkelijker reageren. Het is belangrijk twee handen op het stuur te houden, zodat je niet gaat ‘bordenwassen’. Kruis nooit je handen over elkaar heen.’’

Remweg

Langs de ijsbaan bij het Rijvaardigheidscentrum staan pionnen en staat de afstand in meters vanaf het begin van de baan aangegeven om de remweg te kunnen meten. ,,Bij koud weer heb je een veel langere remweg’’, vertelt Schirrmann, terwijl hij richting de baan rijdt. ,,Bij 80 kilometer per uur is de remweg bij normaal weer zo'n dertig meter.’’ Hij voert de snelheid op tot 50 kilometer per uur en remt. ,,Kijk, hier staan we bij tien meter stil.’’ Als je snelheid verdubbelt, verviervoudigt de afstand van je remweg.

Hij doet hetzelfde op een gladde weg en staat met 50 kilometer per uur stil bij dertig meter. ,,Dit is hetzelfde als dat je met 80 kilometer per uur op een normale weg zou rijden. Je blijft maar glijden.’’ Snelheid aanpassen, nog een tip om bij glad weer veilig de weg op te gaan.

Laatste tips

Schirrmann: ,,Het zijn tips die je altijd kunt gebruiken, maar in de winter zijn ze extra belangrijk in verband met een langere remweg en slipsituaties. Zorg vooral dat je rustig blijft. Daarnaast kun je zorgen voor een warme auto, schone ramen en de juiste banden.’’