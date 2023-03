Zogenaamde bankmedewerkers sluizen bijna 500.000 euro bij tientallen slachtoffers weg, drie verdachten aangehouden

Rechter schorst vergunnin­gen voor ‘Polenhotel’ in Dronten, buurt is blij: ‘Er is van alles niet in de haak’

Een grote opsteker voor een groep bewoners van de Roodbeenweg in Dronten die al enkele jaren vechten tegen een ‘Polenhotel’. De rechter heeft de vergunningen voor het huisvesten van 63 arbeidsmigranten op deze plek geschorst. Dat betekent dat deze mensen hier niet meer mogen verblijven. ,,Er is van alles niet in de haak.”