Zonnepark bedreigt beverburcht

Ontwikkelaar en exploitant van zonneparken Sunvest ontwikkelt het Zonnepark Lelystad langs de IJsselmeerdijk vlakbij de Maximacentrale en bedrijvenpark Flevokust. Het bedrijf krijgt de beschikking over tien hectare grond van Staatsbosbeheer. Ruim vijf hectare is voor het plaatsen van zonnepanelen. Het zonnepark, dat stroom levert voor zo’n 2000 huishoudens, moet in 2020 operationeel zijn.

Kappen

Tachtig bevers

De provincie Flevoland, die positief staat tegenover de aanleg van het Zonnepark Lelystad-IJsselmeerdijk, is de invloed op de beverpopulatie gering. Het gaat relatief goed met de bever. In 2016 telde Flevoland ruim tachtig bevers verdeeld over 61 burchten. De verwachting is dat het aantal bevers zal toenemen en dat de verschillende populaties verdeeld over het land zich met elkaar zullen verbinden.