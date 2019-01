Zorgminister: geen calamiteiten rond ziekenhuis Lelystad, stichting reageert verbijsterd

Het uitkleden van het ziekenhuis in Lelystad heeft nog niet tot calamiteiten geleid. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de Inspectie zijn nog maar een paar meldingen binnengekomen. De Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL) is ‘verbijsterd’.

Jos Visser van BZL stelt dat er een ‘stortvloed’ aan meldingen is binnengekomen bij de stichting. ,,Alleen de laatste twee dagen al zo’n 25.’’ Of daar calamiteiten tussen zitten, kan hij nog niet zeggen. ,,Wel gevallen waarbij patiënten bijvoorbeeld helemaal in Heerenveen belanden omdat er geen plek is in Harderwijk. Dat is niet fijn als je ziek bent. Verder is het een paar keer nét goed gegaan. Dat noemen wij óók ernstig. Echt, de situatie is zorgelijk in Flevoland’’.

De stichting heeft onlangs een meldpunt opgericht om klachten en calamiteiten over de zorg in Flevoland te verzamelen. Althans, ‘ernstige zaken’ die het gevolg zijn van het deels ontmantelen van het ziekenhuis in Lelystad. Deze zaken worden nagetrokken bij (huis)artsen, om indianenverhalen te voorkomen, en vervolgens op het bordje van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geschoven. ,,Die moet actie ondernemen’’, zei Visser eerder tegen deze krant.

Calamiteiten

Volgens Bruins heeft de Inspectie nog geen ‘casussen’ doorgekregen van de stichting. Uit andere hoeken zijn tot nu toe ‘minder dan tien’ meldingen binnengekomen over de ziekenhuiszorg voor Flevolanders, maar daar zaten geen calamiteiten tussen. Het ging vooral om ‘signalen van zorgaanbieders die zich zorgen maken’, aldus Bruins. De brief is de stichting BZL in het verkeerde keelgat geschoten. ,,We zijn verbijsterd’’, zegt Visser. ,,Kijk, de minister is aan het sussen, hij komt met een politieke boodschap. Maar ik heb gisteren (donderdag, red) pas voor het eerst gebeld met de Inspectie. Dat was dezelfde dag dat de brief van de minister werd verstuurd.’’

