Zwaargewonde na val van zeker 8 meter in Lelystad; traumahelikopter brengt slachtoffer naar Amsterdam

VIDEO & AUDIO Politie onderzoekt verband tussen plofkraak Apeldoorn en eerdere explosies

20 mei De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brute plofkraak bij het station in Apeldoorn afgelopen maandag en eerdere incidenten, zoals de plofkraak in de stationshal in Lelystad in januari van dit jaar.