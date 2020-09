‘Zwalkende’ bestuurder (53) laat spoor van vernieling achter in Lelystad

De politie kwam 's nachts poolshoogte nemen nadat een melding binnenkwam van een eenzijdige aanrijding op de A6. Eenmaal ter plaatse bleek een automobilist een spoor van vernieling achter te hebben gelaten. De bestuurder was met zijn auto vol op een verkeersbord én een lantaarnpaal langs de weg geknald. Zijn voertuig lag dan ook volledig in puin.



De man bleek zelf, wonder boven wonder, ongedeerd. Toch kreeg het verhaal een vervelend staartje voor de bestuurder. Uit een blaastest ter plaatse haalde hij de maximale score. Vervolgens vorderde de politie de man om een ademanalyse op het bureau te doen. ,,De man liep zwalkend richting het dienstvoertuig”, zo verklaart de Landelijke Eenheid Noordwest op Facebook.



Het resultaat van zijn blaastest op het bureau was veelzeggend: de man blies 565 Ug/l, ruim tweeënhalf keer de toegestane hoeveelheid. Tegen de man is een proces verbaal opgemaakt en hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Ook zal hij bericht krijgen van het CBR voor het volgen van een verkeerscursus over de gevaren van alcohol in het verkeer.