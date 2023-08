Hospice Zeewolde blij met alle steun, ook van wasmachine­zit­ters

Er is al zoveel opgestart en bereikt in pioniersdorp Zeewolde, ook een hospice moet lukken. Daarvan zijn ze overtuigd. Maar eenvoudig is het niet, weten ze ook. Daarom zijn ze blij met de actie van de Lions afgelopen weekend, waarbij een deel van de opbrengst van het ‘wasmachine-zitten’ wordt overgemaakt naar de Stichting Hospice Zeewolde.