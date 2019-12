Zwarte dag in Lelystad na dood opa en kleinzoon: ‘Rotonde voorkomt meer slachtoffers’

Drama in Lelystad: jongetje (4) en opa overlijden bij ernstig ongeluk

30 november Bij een ernstig auto-ongeluk in Lelystad zijn gisteravond een 4-jarig jongetje en zijn 67-jarige opa om het leven gekomen. De 63-jarige vrouw van de man, die ook in de auto zat, raakte zwaargewond. Een 26-jarige bestuurder van een betrokken Range Rover is aangehouden.