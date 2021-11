Zwemvest gaat af in Lelystad, hulpdiensten massaal het IJsselmeer op: ‘Maar we vonden niemand’

Het was een spektakel, vanmorgen op de kade van de IJsselmeerdijk in Lelystad. Brandweerwagens, ambulance, een speedboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM): alles werd in werking gesteld om een drenkeling uit het koude water van het IJsselmeer te redden.

Geluk bij een vermeend ongeluk: er was geen drenkeling.

Woordvoerder Sarah de Keijzer van Veiligheidsregio Flevoland: ,,Het was loos alarm. Zwemvesten hebben tegenwoordig een speciale sensor die een signaal afgeeft zodra die in aanraking komt met water. Het signaal wordt dan via een satelliet naar de aarde gestuurd, maar dat is niet altijd even nauwkeurig.’’

Loos alarm

De Keijzer legt uit dat het signaal van vanmorgen door een ander schip werd opgevangen en vanaf het water werd doorgegeven aan de kustwacht die het vervolgens weer doorgaf aan de veiligheidsregio.

,,Daarop is het hele circus opgetuigd: duikers, KNRM, ambulance, iedereen werd ingeschakeld en hulpdiensten gingen het water op. Maar we vonden niemand, het signaal bleek uiteindelijk afkomstig van een zeiljacht dat in de haven ligt. Er was een reddingsvest nat geworden. Loos alarm dus.’’

Of de eigenaar van het bootje nalatigheid of iets dergelijks kan worden verweten, is een vraag die niet aan de orde is bij de Veiligheidsregio. ,,Dat is geen aandachtspunt voor ons.’’