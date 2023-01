Zwijndrechtse raad verrast door vertrek Van der Loo, maar hij kon deze kans niet laten lopen

Directrice kindcen­trum Lelystad woest over jeugdige vandalen: ‘Er is nul respect!’

Kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad is al jaren het doelwit van jeugdige vandalen, maar dit jaar spant nu al de kroon. Zes keer is tot nu toe een raam ingegooid. Woensdagavond was het opnieuw raak bij de kleutergroep. ,,Op het moment is het bar en boos”, zegt directrice Ingeborg Gels.

13 januari