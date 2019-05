Zwollenaar met cocaïne op zak was geen dealer: hij ging gewoon naar een ‘dik feest’ in Amsterdam

Plastisch chirurg Beekman voor rechter op ramkoers met St Jansdal in Harderwijk

8 mei Heeft ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk ten onrechte in patiëntendossiers van de Beekman klinieken geneusd of niet? Daar moet de kort gedingrechter in Zutphen een antwoord op geven. Het ziekenhuis en de zelfstandige kliniek, die tot het faillissement vorig jaar plastische chirurgie uitvoerde voor MC IJsselmeerziekenhuizen maar nu niet meer welkom is in het Lelystadse pand, worden het niet eens.