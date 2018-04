‘Ik heb PCOS, wat betekent dat ik verminderd vruchtbaar ben. Matthijs en ik zaten al in het fertiliteitstraject toen ik toch spontaan zwanger werd. Wat een geluk.



We zijn jong getrouwd, ik was 22, en een kind was een sterke wens van ons allebei. Pas na ons trouwen zijn we gaan samenwonen. We sliepen soms wel bij elkaar, maar we hadden geen seks. Daar kozen we vanwege ons geloof voor. En nu zouden we een gezin gaan vormen.



Bij haar geboorte leek Mirthe een gewoon baby’tje. Maar al snel bleek dat ze moeilijk dronk, veel huilde en niet op geluid reageerde. Een gehoortest wees uit wat er aan de hand was: Mirthe is doof. Dat was schrikken, maar niet het einde van de wereld, vonden Matthijs en ik.

Alleen bleef het niet bij doofheid. Binnen een halfjaar had ons dochtertje zich ontwikkeld tot een huilbaby in het kwadraat, die bleek zag, spuugde, heel veel afviel, ons niet aankeek, epileptische aanvallen had en eigenlijk helemaal niks kon. Niks, behalve huilen. Geen arts die begreep wat er met haar was.



De eerste drie jaar van haar leven zijn we alleen maar met Mirthe bezig geweest, ze ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Daaromheen probeerden wij nog te werken, maar aan uitrusten kwamen we niet toe. We gingen om acht uur naar bed, sliepen een paar uurtjes en zaten de rest van de nacht met een krijsend kind op schoot. Eén keer heeft ze 36 uur non-stop gehuild. Gelukkig hadden we hulp van vrienden en familie die de zorg regelmatig van ons overnamen. Op die momenten waren Matthijs en ik eindelijk even alleen, maar dan lagen we alleen maar te slapen.



Mirthe is ernstig gehandicapt. Ze is blind, kan niet praten, krijgt sondevoeding en functioneert als een baby van drie maanden. Ze kan alleen maar liggen en in een rolstoel zitten. Mensen bestempelen haar als kasplantje, maar daarmee doen ze haar tekort, vinden wij. Want ze is een wondertje, ze heeft ons leven verrijkt. Al hebben we drie jaar langs elkaar heen geleefd, als huisgenoten in ploegendienst. We mochten blij zijn als we een keer konden vrijen - samen een filmpje kijken lukte al niet eens. Lekker tegen elkaar aan kruipen en even niks hoeven, dat is er al die tijd niet bij geweest. Ik miste Matthijs.

