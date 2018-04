Deze spelletjesfan begon zijn eigen spelletjeswinkel

Jaren werkte hij in de spellenwereld voor bazen, zoals voor de Elf Fantasy Fair.



Dertien jaar geleden dacht Tijn Rams (49), bordspelliefhebber geboren met het ondernemersgen, ‘dat kan ik ook’ en opende in een werfkelder in Utrecht zijn eigen speciaalzaak.



Drie jaar geleden verhuisde hij met zijn bordspellenwinkel Sucbultures naar een winkelpand aan de overkant. In de kelder heeft hij een escaperoom. In de winkel liggen de spellen, enkele duizenden titels. Van het horrorachtige Cthulhu Wars- met 199 euro ook meteen het duurste spel in het assortiment - tot het realistischePandemic Legacy, waarin de wereld wordt bedreigd door pandemieën. Hoe gecompliceerder en exotischer, hoe beter.

Quote De indeling is speels, we zijn een spel­le­t­jes­win­kel Tijn Rams

De gekleurde dozen lijken willekeurig in de kasten gepropt, maar er zit wel degelijk systeem in. ,,We hebben altijd ruimtegebrek. Gelukkig kunnen we de hoogte in. De grootte van de doos is bepalend voor de plek waar een spel komt te staan. En ze staan op thema.’’



Sciencefiction-, fantasy-, horror- en partyspellen zijn er een paar. Wat geen thema heeft, gaat in de kast ‘awesome games’. De boel hangt en staat schots en scheef. ,,Dat is speels, we zijn een spelletjeswinkel.’’



Speluitbreidingen, zoals voor Flux en Gloom, passen in een lade.



Met drie concurrenten op nog geen 50 meter afstand, bevindt Subcultures zich op wat de Spellenboulevard van Nederland wordt genoemd. Het toverwoord: superspecialiseren. ,,Ik doe dat met veel import, verhalende spellen, nieuwe titels − getipt door spelers of gevonden op internet − en artikelen voor rollenspellen.’’

Quote Sinds ik een kind heb, heb ik minder tijd, terwijl ik wel nóg speelser ben geworden Tijn Rams