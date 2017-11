Dimitri is verslaafd aan Nutella: Ik houd het bij minder dan 3 potten per week

Dimitri eet zijn Nutella echter niet alleen op een boterham, maar heeft er ook andere spannende combinaties mee gemaakt. Die vallen nu wel iets minder uit: ,,De smaak van noten komt bij de nieuwe Nutella minder sterk door. Dat is jammer, want dat maakt de combinatie met nasi goreng net zo lekker."



Zelfs als hij op pad is, gaat er een pot van het bruine goedje mee. Dimitri: ,,De nieuwe Nutella is romiger dan de vorige. Dat merkte ik al snel, want ik heb er eentje in mijn bestelbusje liggen, in de kou. En toch is hij veel smeerbaarder, hij wordt helemaal niet snel hard. Voor mij is dat heel handig als elektricien!”



Zijn algemene beeld is dus positief. Minderde hij eerder nog van 10 naar 3 kilo, Dimitri is van plan om het daar bij te houden: ,,Ik ga er zeker niet minder van eten nu, ik hou het gewoon bij één pot om de 2,5 dag.”