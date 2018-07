Dit zijn de beste draagbare speakers

Goeie KoopMet een draagbare bluetooth speaker geniet je draadloos op elke gewenste plek van muziek. Ideaal voor een feestje in de tuin, op het strand tijdens je vakantie, of gewoon binnenshuis.

Je favoriete muziek sla je makkelijk op je smartphone op, of je gebruikt een app van een streamingdienst zoals Spotify. Maak een verbinding met een bluetooth-speaker en de muziek stáát.



Als je online naar bluetooth- speakers speurt komen er meer dan duizend opties op je af. We zien in elke prijsklasse behoorlijke verschillen in geluidskwaliteit en extra mogelijkheden. En als het om audio-apparatuur gaat, kun je het qua prijs ook echt zo gek maken als je zelf wilt.

In de categorie 'tot 200 euro' heeft het panel drie favorieten op een rij gezet

BesteProduct.nl test en beoordeelt speakers op geluidskwaliteit, gebruikservaring, bouwkwaliteit, design, mogelijkheden en prijs. In de categorie ‘tot 200 euro’ heeft het panel drie favorieten op een rij gezet. Elke speaker heeft zijn voor- en nadelen, maar bij alle drie spitsten we met genoegen onze oren.



Marley Get Together

Lust voor oog en oor

Marley Get Together

Prijs: 150 euro

Maximale accuduur: 8 uur

De beauty onder de aanraders. Het ‘houten’ design is onder meer vervaardigd van gerecyclede materialen en vinden we erg geslaagd. Het geluid is lekker in balans. Geen indrukwekkende diepe bassen, wel een fijne sound met een behoorlijk maximaal volume. Dat verbaast ons niets, kijkend naar het formaat. Hij weegt 2,5 kilo en is 40 centimeter lang. Daarmee is het niet de ideale speaker om overal mee naartoe te nemen. Dat durf je ook bijna niet, is-ie veel te mooi voor. Hij is wel spatwaterdicht.

Sony SRS-XB31

Lekkere bassen om overal mee naartoe te nemen

Sony SRS-XB31

Prijs: 140 euro

Maximale accuduur: 24 uur

Deze Sony kan zonder zorgen je rugzak in dankzij een fraaie stof- en waterdichte behuizing. Vooral de bassen maken indruk, doe je ogen dicht en je zou zweren dat de XB31 twee keer zo groot is. De algehele sound klinkt iets onrustiger dan de Marley, soms ietwat dof, maar in de Sony app kun je instellingen naar wens aanpassen. Te koppelen aan andere Sony speakers en de meeswingende led-lichtjes zijn een leuke extra. Maakt z’n prijskaartje van 140 euro waar.

360° geluid in verfijnd jasje

Bose Soundlink Revolve

Prijs: 190 euro

Maximale accuduur: 12 uur

360 graden geluid is niet altijd even geslaagd, maar deze Bose lukt het wel. Waar je ook staat of zit, het geluid klinkt vrijwel overal even goed. Een volle, rijke sound met voldoende bassen die niet overheersen. We wensten soms wel iets meer bas en iets minder hoog. Toch blijft het knap, dit geluid uit zo’n compacte (en stijlvolle) speaker. Qua formaat hartstikke portable, maar is ‘slechts’ spatwaterdicht. Kan zeker mee naar buiten, maar wees er een beetje lief voor.