Dit zijn dé kerstjurkjes van 2017

Deze kunstkerstbomen komen als beste uit de test

6 december Hartstikke leuk, die feestdagen, maar wat moeten we dit jaar nu weer kopen? Twee keer in de week geeft testvergelijkingssite besteproduct.nl koopadvies. In aflevering 4 antwoord op vragen over kunstkerstbomen. Welke kunstkerstboom moet je kopen? Welke boom is 'net echt' en betaalbaar? En zijn ze een beetje brandveilig?