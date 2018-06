Gun je kind een fatsoenlijke scheiding

‘We willen zó graag allebei onze ouders in ons leven’, schrijven kinderen in een open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland. ‘Twee ouders die van ons houden en ons groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn, trots zijn als we goede cijfers halen en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten als we examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden.’



Elk jaar horen zo’n 70.000 kinderen dat hun vader en moeder, die tot die dag vaak één geheel zijn geweest in hun leven, uit elkaar gaan. Van de ene op de andere dag verandert alles - en in eerste instantie vaak niet ten goede. Iedereen is in de war, emotioneel en onbekend met dit nieuwe terrein, alles staat op losse schroeven, elke traditie verandert. Zelfs de thuisplek. In het kind zelf verschuift ook iets, want als de mensen uit wie je bent voortgekomen opeens breken, wat zegt dat dan over jou?

Quote Blijf respectvol over de andere ouder praten David en Arjan

Nu hoeft scheiden op lange termijn helemaal niet zo erg te zijn. Tegen wil en dank bij elkaar blijven in een uitgebluste relatie is geen doel op zich. Voor kinderen kan het ongezond zijn om ergens te wonen waar alleen maar spanning hangt. De relatie rekken is nooit een doel. Goed voor de kinderen zorgen, is dat wel. Juist tijdens een scheiding.



Uit onderzoek blijkt dat het met kinderen na een paar jaar weer ongeveer net zo goed kan gaan als voor de scheiding, op twee voorwaarden: blijf respectvol over de andere ouder praten en houd je allebei aan de gemaakte afspraken en plannen. Zo ontstaat voor een kind in die emotionele storm toch een nieuw fundament, omdat het zelf ‘heel’ kan blijven.

Quote Kinderen en jongeren kunnen een buddy kiezen om mee te praten David en Arjan