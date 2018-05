Hoe maak ik me los van mijn schoonfamilie?

Joost Prinsen: 'Wat mij jaren geleden overkwam, was nog beroerder. Na vele jaren verkering, nooit een goed teken natuurlijk, raakte het uit. Niet lang daarna kwam ik die ex tegen. ,,Jou mis ik niet”, zei ze, ,,maar die gezellige familie van je wel.” Later ben ik nog wel haar minnaar geweest en kort geleden zelfs haar echtgenoot. Beide keren bij een filmopname overigens. Aardige anekdote maar u hebt er weinig aan. U kunt natuurlijk gewoon elke uitnodiging naast u neerleggen. Lijfelijk en digitaal. U laat gewoon niets meer van u horen. Beetje bot, zo bent u eigenlijk niet want anders had u dat allang gedaan.

Ik zou een keer met die ex-schoonouders praten. En dan zegt u het volgende: ,,Kees, Annie, ik kom afscheid nemen. Ik ben hier altijd graag over de vloer gekomen, dat weten jullie. Maar het lukt me niet meer. De relatie met jullie zoon is over en uit. Maar elke keer als er op wat voor manier ook contact is met hem of met jullie familie is het of een oude wond opengaat. Dat houd ik domweg niet vol. Dat zullen jullie hoop ik begrijpen. Ik dank jullie voor je vriendschap maar ik wil het hierbij laten.”



U mag dit natuurlijk ook in uw eigen woorden doen, al raad ik u aan die ‘oude wond’ erin te houden. Ook een traantje kan geen kwaad.



En dan omhelst u Kees en Annie en vertrekt u opgelucht naar uw nieuwe vriend.'



