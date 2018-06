'Ik wil niet dat mijn baas me nog zo laat appt'

Antwoord van Joost: Geachte Mevrouw 36 jaar, Vandaag mocht ik een brief van u ontvangen waarin u mij verzoekt te bemiddelen in een zaak die zich op het werk van u en mijn man afspeelt. Vreemd verzoek want ik mag uw naam niet noemen omdat u, zoals u schrijft, wel link uitkijkt. Ik heb eerlijk gezegd van dat werk geen verstand ook al is mijn echtgenoot er dag en nacht mee bezig.



Als ik hem zeg: ,,Je bent nu thuis hoor”, is het altijd ‘Nog eventjes dit en nog eventjes dat’. Want zijn motto is: vertrouwen is goed, controle is beter. Dus op een avond dat hij u een appje stuurt, heeft hijzelf al een hele avond allerlei zaken zitten nakijken. En vaak bent u niet de enige met wie hij dan contact heeft. Alleen zijn woensdagavond (hockeytraining!) is hem heilig en in de weekends hebben onze twee kinderen gelukkig voorrang.