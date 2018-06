In Amerika zijn níet alle mensen gelijk

Toen ik net in New York woonde en voor mijn werk als correspondent voor deze krant naar Florida reisde, maakte ik één keer de fout te denken dat ik op straat wat inwoners kon interviewen. Ik geloof dat het ging over de presidentiële voorverkiezingen. Ik had besloten te lopen naar het café waar ik wilde lunchen, zodat ik onderweg een praatje kon aanknopen met wat mensen. Maar er waren helemaal geen mensen. Althans, niet aanspreekbaar. Allemaal zoefden ze me voorbij in hun gekoelde, vierwielaangedreven auto’s.



Amerikanen lopen niet, heet het boek van schrijver en journalist Arjen van Veelen. Het is waar, maar toch ook niet. Want sommige Amerikanen lopen wel. Noodgedwongen. Wandelen in de bloedhitte van het Amerikaanse zuiden is niet aan te raden, weet ik sinds die zweterige zomerdag in een buitenwijk van Orlando, waar het trottoir ook nog eens plotsklaps ophield te bestaan.



In het verslag van zijn jaren in een vergeten Amerikaanse stad, St. Louis, legt Van Veelen haarscherp bloot waarom sommige mensen in dit weinig wandelvriendelijke land toch te voet gaan. Er zit een wereld aan armoede en ongelijkheid achter. Van Veelen noemt het de ‘oerzonde’ van de VS, die veel actueler is dan hij had gedacht. ‘Sinds ik hier woon’, schrijft hij, ‘verbaas ik mezelf over die extreme ongelijkheid. En over het uitblijven van de razernij erover bij de mensen die het treft.’



Het boek van Van Veelen zit in mijn rugzak als ik een roadtrip maak door het diepe zuiden van de VS. Ik rij van Charleston in South Carolina, via de perzikboomgaarden van Georgia, door de groene heuvels van Alabama en de geboorteplaats van Elvis Presley in het noordelijke puntje van Mississippi naar de muzieksteden van Tennessee, Memphis en Nashville. Het is het perfecte decor voor Amerikanen lopen niet - ik zie voorbijtrekken wat Van Veelen beschrijft.