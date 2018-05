Met je kind naar een popfestival? Dat kan best

,,Ja’’, zegt Jelle, ,,spel en snelheid zijn gewoon altijd leuk.’’ Bij de EHBO-post hebben ze nog maar één verzwikte enkel hoeven helpen.



Ondertussen hebben Sebas (7), Jurre (5) en Lou (3) een rustmoment in hun hangmat. ,,Dit is het derde festival voor Sebas en Jurre’’, zegt moeder Harriet Rehorst (39) uit Den Haag. Sebas draagt zijn toegangsbandje van vorig jaar weer om zijn pols. ,,Hij stond erop die mee te nemen. We hebben dit festival speciaal uitgekozen omdat er veel voor kinderen is. Het is in de natuur en ze leren hier knutselen en creatief zijn.’’



Dat knutselwerk ligt naast haar. Het zijn ‘selfie-knuffels’: zelfgemaakte knuffels in de vorm van je eigen gezicht. Harriet: ,,Later dit jaar willen we naar een kinderfestival in Slovenië. Daar heb ik goede recensies over gelezen.’’



Het is avond en de zon gaat onder als jazzband Sons of Kemet het podium verlaat.