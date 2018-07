'Mijn oom heeft zijn boot te goedkoop aan een kennis verkocht'

Vraag: Mijn oom van 78 jaar heeft toch maar zijn boot aan een kennis verkocht, voor een uiterst schappelijk prijsje. Het was zijn grote hobby, maar in zijn conditie werd het te gevaarlijk. Nu blijken de kennissen de boot vrijwel direct in de verkoop te hebben gedaan. Het voelt niet goed, oneerlijk zelfs. Wat zou u doen?



Antwoord Joost: Lullig van die kennis. Ik geloof niet dat de Nederlandse taal een vager woord kent dan ‘een kennis’, maar dit terzijde. Helaas voor oom: mensen die iets gekocht hebben, mogen ermee doen wat ze willen. Dat is een van de grondslagen van het kapitalisme.



Trouwens, oom zelf gaat niet vrijuit in deze affaire. Laten we beginnen met een oom van 78 gelijk te stellen aan een oom van 48. Tenminste waar het financiële zaken betreft. Zodat we de bijgedachte van ‘ach ach, arme oude man beroofd’ meteen kwijt zijn. 78-jarigen zijn niet gek.

Quote Zakendoen met familie, vrienden of kennissen is altijd linke soep

Verkoop van een boot aan een kennis dus. Zakendoen met familie, vrienden of kennissen is altijd linke soep. Je hoeft geen 78 te zijn om dat te weten. Niet handig van oom.



Maar ja, hij kon zijn boot vlot kwijt. Hij hoefde geen botenmakelaar in te schakelen. Geen advertentie op te hangen op het prikbord van de jachthaven. Niet tussen hoop en vrees te leven of hij die boot, met wat achterstallig onderhoud misschien, zou kwijtraken. Ook wat waard want lekker makkelijk. Kennis kocht, kreeg leuke korting en betaalde waarschijnlijk cash. Dat hij hem voor de handel kocht, had hij er bij mogen vertellen.



Geld in mijn zak steken, kennis schrappen uit mijn balboekje en verder leven. Dat zou ik doen.