Napoleon was verzot op deze Nederlandse wijn

Nog geen honderd jaar later was Vin de Constance een begrip in heel Europa. Met name vorsten en machthebbers waren dol op de diepe, zachte nectar-achtige dessertwijn, die werd verscheept in stereotype flesjes.



De Pruisische keizer Frederik de Grote had er in 1777 bijna vijfhonderd in bezit, wat een schijntje was in vergelijking met de drankkast van zijn Franse collega Louis de XVI en zijn Marie-Antoinette, die in 1782 maar liefst 2.634 flessen hadden liggen (tegenover 2.031 flessen wijn uit hun eigen Bourgondië).



Ook de Franse keizer Napoleon was verzot op het vocht: gedurende zijn ballingschap op Sint-Helena dronk hij elke dag een flesje en vlak voor zijn dood in 1821 zou hij zelfs nog een glaasje hebben geslurpt.



Niet alleen vorsten waren dol op de drank, ook schrijvers lieten zich inspireren. Zo schreven Jane Austen (in Sense and Sensibility), Charles Dickens (in zijn laatste roman The Mystery of Edwin Drood) en Baudelaire (in zijn beroemde Fleur du Mal) allen lovend over het goddelijke ambrozijn.