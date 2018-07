‘Ik weet leuk vrouwtje voor jou.’’ Milica is waardevol: ze weet bijvoorbeeld dat je gordijnen soms moet wassen, terwijl ik de misvatting huldig dat ze weinig anders doen dan een beetje hangen, gordijnen, dus onmogelijk vuil kunnen worden. Milica is als familie. Ik hou van haar.



,,Leuk vrouwtje. Alleen, ook. Jouw leeftijd.’’

Op de foto heeft het leuke vrouwtje een drankneus en een scheef geknipte pony. Omdat uiterlijk er niet toe doet, knik ik waarderend en vraag of ik nog WC-eend in huis moet halen.

Ze schudt mismoedig het hoofd. ,,Ik ga water planten geven.’’

Mijn oude vriend Jurgen heeft diverse keren leuke vrouwtjes geopperd. Is dit wat? staat onder een per WhatsApp doorgestuurd portret. De assistente van zijn tandarts ziet mij wel zitten op basis van een LinkedIn-profielfoto. Ze heeft een potkapsel en een grijzige schaduw op de bovenlip.

Als iets terreur is, dan zijn het wel goede bedoelingen. Zelf ben ik anderzijds een onmogelijk mens. ,,Je beoordeelt altijd op uiterlijk’’, zegt dochter Fenna. ,,Denk je dat je zelf zo knap bent?’’ ,,Nee. Maar misschien kan ik met een vuilniszak op de bank gaan zitten, als uiterlijk er toch niet toe doet.’’

,,Pa-hap.’’

Niemand weet dat ik soms op Tinder zit. ,,Het is niks’’, zeg ik tegen vrienden. ,,Doe ik niet aan.’’

Dat het niks is, klopt en dat ik er niet aan doe ook. Sinds een week.

Dan zakt er een balkje op het scherm. Match.

Er ontstaat een chat. Fenna bekijkt Y’s foto kritisch en veegt ’m abrupt van het scherm. ,,Lijkt op mama.’’

Mijn ex is groot en innemend, Y is klein en innemend en doet denken aan een leguaan: ze zit doodstil te peinzen, vergetend, lijkt het wel, dat er nog iemand aan de tafel zit.

,,Mijn vader’’, zegt ze.

,,Ja?’’

,,Ja, laat maar.’’

Y kan mooi glimlachen. Ze is 48 en totaal relaxed.

,,Mijn slager heeft een... een...’’ Ze verzinkt in gedachten. ,,Een model van een barbecue staan.’’

,,Ja?’’

,,Ja.’’

We bestellen de dagmaaltijd, die we in stilte nuttigen.

Lastig allemaal hoor, dat liefdesleven van vijftigplussers.

,,Wáárom ga jij daten met een lookalike van mama?’’, zegt Fenna.

Het is al over, zeg ik.

,,Wáárom nou weer?’’

Was niks, zeg ik.