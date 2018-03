Nooit verzekerd geweest

Egbert Jan Ik kan geen kant op

24 maart We staan in mijn berging en overzien zijn wanordelijk neergezette spullen. Een stapel verhuisdozen is ingezakt, de inhoud puilt eruit. Een matras hangt over m’n fiets. ,,Vader van de Eeuwige Zoon van de Vredige Vader! Met hoofdletters hè. Ik ga deze week opruimen.’’ Ik schiet in de lach; dat irriteert hem. ,,Je neemt me niet serieus.’’ Dat doet denken aan die keer dat hij 17 werd en we met twee vrienden en z’n toenmalige verkering onderweg waren naar een of andere spectaculaire attractie. Deining op de achterbank. Rauwe kreten, een gillend lachje. Yann tikte me op de schouder. Zijn stem smeekte om steun. ,,Pap. De Nijl stroomt toch door Maastricht?’’ Verrassend hoe anders je kind kan zijn. Hij geobsedeerd door vuurwerk, ik verafschuw het. Hij gek op vissen, ik zal nooit zo’n weerloze glibber uit de plomp trekken. Hij een fascinatie voor schiettuig en legerkleding, beide laten mij koud. En ik zat vroeger in atlassen te neuzen. Zoon is oprecht en totaal niet geïnteresseerd in topografie. Wat had ik hem graag willen steunen, maar ik schoot in de lach. ,,Wel! De Nijl!’’ ,,Het heet Maastricht, niet Nijltricht.’’ Gelach. ,,Je neemt me niet serieus, verdomme!’’