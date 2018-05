Nynke de Jong: 'Perfecte ouders bestaan niet'

,,We willen jonge ouders geruststellen, zonder alleen maar te zeiken over onze kinderen en het ouderschap. Want natuurlijk houden we zielsveel van ze, ik vind mijn kinderen te gek, kan enorm om ze lachen. Toch wil ik ook wel eens vier dagen in mijn eentje op Vlieland zitten. Als ouders ben je soms gewoon kapot moe. Het is fijn om te horen dat anderen dat ook hebben.



Waar je echt niets aan hebt: ouders die zeggen: ‘Wacht maar’. Vertel jij trots dat je baby na zes weken doorslaapt, zeggen zij onheilspellend: ‘Wacht maar’. Daar word je dus heel onzeker van, je denkt: o jee, dit was nog niks, het wordt nog erger.



De beste tip ooit kreeg ik van mijn moeder. Mijn oma had altijd het huis aan kant, alles blonk en glom. Ze was de hele dag in de weer, maar had daardoor vaak migraineaanvallen. Mijn moeder zei: ‘Liever stof op de kastjes dan migraine’. Dat is nog mijn leefregel. Een opgeruimd huis is fijn, maar overdag gewoon niet haalbaar. Als mijn dochter wil helpen in de keuken wordt het een grote bende, daar doe je niks aan. Maar dan hebben we het samen wel heel leuk gehad.”